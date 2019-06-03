Son iftar belediye meydanında yapıldı

Çorlu Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her akşam bir mahallede düzenlenen iftar programlarının sonuncusu belediye binasının da yer aldığı Çorlu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Çorlu Belediye binası önünde kurulan iftar sofralarında yan yana gelen binlerce Çorlulu, oruçlarını hep birlikte açtı. "Bir Ramazan ayını daha geride bırakıyoruz" diyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Bereket, samimiyet, sevgi dolu sofralarda buluştuğumuz vatandaşlarımızla bu akşam Cumhuriyet Meydanı'nda belediyemiz önünde bir araya gelerek oruçlarımızı açtık. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiğimiz iftar yemeğimiz ile bu yıl son iftar soframızı kurduk. İftar organizasyonlarımıza eşlik eden sevgili vatandaşlarımıza ve emek veren değerli çalışanlarımıza teşekkür ediyor, bir daha Ramazan ayında yeniden bir arada olabilmek ümidiyle sevgi ve saygılarımı sunuyor, Ramazan Bayramınızı kutluyorum” dedi.