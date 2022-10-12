Sonbaharda asfalt atağı

Ertuğrul Mahallesi'nin yıllardır el değmemiş olan muhtelif cadde ve sokakları, yürütülen çalışmalar tamamlandıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.

Ertuğrul Mahallesi'nin en işlek caddelerinden biri olan Hüseyin Pehlivan Caddesi, eski ve kullanılmaz haldeki zemin tamamen kaldırılarak, altyapı kurumlarının çalışmalarını tamamlaması sonrası asfaltla kaplandı. Baskı asfalt uygulaması yapılan cadde, çevre düzenlemesi, kaldırım yenileme ve ışıklandırma çalışmaları ile bambaşka bir görünüme kavuştu.

4 cadde ve 3 sokak asfaltlandı

Hüseyin Pehlivan Caddesi'nin devamı niteliğinde olan Rakoczi Caddesi, bağlı cadde ve sokaklar olan Orduevi Caddesi Kızılay Caddesi, Eski Bedesten Sokak ve Eski Balık Pazarı Sokak ile Yeni Çarşı Sokak da zemin kaldırma, asfalt serimi, çevre düzenleme ve aydınlatma ile kaldırım yenileme çalışmaları sonrası vatandaşların istifadesine sunuldu.

“Mahalle sakinlerimize anlayışları için teşekkür ederim”

Yürütülen çalışmaları günbegün yerinden takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mahalle sakinleri ve esnafı ile sürekli olarak diyalog halinde olarak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Ertuğrul Mahallemizde; Hüseyin Pehlivan Caddesi, Kızılay Caddesi, Rakoczi Caddesi, Orduevi Caddesi, Eski Bedesten Sokak ve Eski Balık Pazarı Sokak ile Yeni Çarşı Sokak yollarının, baskı asfalt ve çevre düzenlemesi çalışmalarını an itibariyle tamamladık. Tüm mahalle sakinlerimize, çalışmalarımız esnasında verdiğimiz geçici rahatsızlığa gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür eder, yenilenen yollarımızın hayırlı olmasını dilerim” dedi.