Sosyal belediyecilikte çok farklı bir proje

Aynı yerleşkede bulunan Belediyeye ait Çocuk Akademisi ve Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi'nde, Alzheimer hastaları çocuklarla bir araya geliyor. Psikologlar ve rehber öğretmen eşliğinde gerçekleşen buluşmalar Alzheimer hastaları için bir terapi olurken çocuklar da aldıkları Montessori eğitimini deneyimliyorlar.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye'de yine bir ilk olan ve alanında benzer çalışmalara model olacak bir sosyal hizmeti daha hayata geçirdi. Kısa bir süre önce hizmete açılan ve Çocuk Akademisi ile Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi'ni bünyesinde barındıran Osman Tabak Yerleşkesi'nde çocuklarla Alzheimer hastaları, uzmanlar eşliğinde çeşitli sosyal etkinliklerde bir araya geliyorlar.

Bakım, eğitim, rehabilitasyon

Osman Tabak Yerleşkesi, ilçede özellikle sosyo-ekonomik seviyesi düşük çocukları ve ayrıca evde Alzheimer hastası yaşlısı bulunan vatandaşların hastalarını gün içinde güvenle bırakabilecekleri bir merkez ihtiyacıyla projelendirildi. Yerleşkede hem okul öncesi çağı çocuklarına dünyaca ünlü Montessori metoduyla eğitim veren bir merkez, hem de ileri yaşlarında Alzheimer hastalığının etkisiyle son çocukluk dönemini yaşayan yaşlılar için bir bakım ve rehabilitasyon birimi yer alıyor.

Yerleşkede bulunan Çocuk Akademisi'nde 3-6 yaş arası 25 öğrenciye eğitime farklı yaklaşımı ve dünya çapındaki başarısı bilinen Montessori eğitimi sunuluyor. Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nde ise, 09-16 saatleri arası 18 hastaya bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunuluyor. Belediyece gerçekleştirilen programlarda çocuklar, Alzheimer hastalarıyla çeşitli sosyal etkinliklerde bir araya geliyor, ortak aktiviteler düzenliyorlar. Yapılan ortak etkinliklerle çocuklar Çocuk Akademisi'nde aldıkları Montessori eğitimini deneyimlerken son çocukluk evresinde bulunan yaşlılarda da hastalığın seyrinin azaltılması ve kontrol altında tutulması amaçlanıyor. Uzman doktorlar, eğitmenler, hemşire, sosyolog ve yardımcı hizmetlilerin görev yaptığı yerleşke toplam 12 personelle hizmet veriyor.

“Türkiye'ye önemli bir model sunuyoruz”

Proje hakkında bilgi veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağlıların hizmetine sundukları projeyle sosyal belediyecilikte tüm Türkiye'ye örnek olacak bir model ortaya koyduklarını belirtti. Başkan Eşkinat, “Çocuklarımızla yaşlılarımızla biz Süleymanpaşalıyız ve büyük bir aileyiz. İlçemizde çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek hazırlamayı her zaman önemsedik. Bunun yanında artık son çocukluk dönemlerinde olan Alzheimerlı yaşlılarımız için hem onlar hem de ailelerinin yaşamını kolaylaştırma fikriyle böyle bir projeyi başlattık. Önümüzdeki dönemde bu modeli daha da geliştirerek tüm Tekirdağ geneline yaymayı amaçlıyoruz” diye konuştu.