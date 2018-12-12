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Sosyal hizmetlerden TREDAŞ'a teşekkür

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürü Hasan Yılmaz, TREDAŞ’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürü Hasan Yılmaz, TREDAŞ'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürü Hasan Yılmaz, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'yı (TREDAŞ) ziyaret etti. TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili tarafından ağırlanan Yılmaz, TREDAŞ'ın bölge için yaptığı sosyal hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Görüşmede ayrıca TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili tarafından Yılmaz'a TREDAŞ'ın sosyal sorumluluk projeleri hakkında da bilgi verildi.

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