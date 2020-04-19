İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sosyal medyada damga vuran temizlik yarışına Malkara Belediyesi de katıldı

Tekirdağ Malkara Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Diğer belediyelerin sosyal medyaya damga vuran temizlik yarışına, Malkara Belediyesi de paylaşılan video ile ortak oldu.


Malkara Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından Korona virüs salgınına karşı cadde, sokak ve kaldırımlar ile vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfektan karışımı ve sabunlu suyla dezenfekte çalışması yapıldı.


Ekiplerin temizlik çalışması sırasındaki görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.


Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, dezenfekte çalışmalarının salgın bitene kadar sık sık devam edeceğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.