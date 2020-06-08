İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sosyal mesafe ihlali ve kumara 9 bin 450 TL ceza

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kahvehanede kumar oynadıkları iddiasıyla 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kahvehanede kumar oynadıkları iddiasıyla 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Şehir merkezi Süleyamanpaşa'ya bağlı Eski-Orta Cami Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kahvehaneye giden polis ekipleri 3 şahsı yuvarlak masa etrafında kumar oynarken yakaladı.


Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.