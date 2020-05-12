Spor tesisi yatırımları Ortacami Mahallesi ile sürüyor

Çiftlikönü, Karadeniz ve Çınarlı mahallelerinden sonra Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde de spor tesisi projesi hayata geçiriliyor.

Eskicami-Ortacami Mahallesi Kayadibi Sokak'ta yapılacak olan proje, 3 bin 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Tesis halı saha, basketbol, voleybol gibi sporların yapılmasına uygun olarak tasarlanan çok amaçlı spor sahası, soyunma odaları ve kafeterya, çocuk parkı, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarını içerecek.

Spor tesisi projelerini birbiri ardına açıklayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gençlere yönelik yatırımlar hakkında şöyle konuştu:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünden hareket ederek gençlerimizin bedenen ve zihnen sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için elimizden gelen gayreti sarf etmeye devam ediyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi olarak geleceğimizin umudu olan gençlerimizi çok önemsiyoruz. Bu sebeple mümkün olan her mahallede gençlerimizin faydalanabileceği alanlar meydana getirmeye özen gösteriyoruz.”

“Sadece gençlerimize değil mahalle sakinlerimize de hizmet verecek”

Eskicami- Ortacami Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan tesisle ilgili de Başkan Yüksel, “Ortacami Mahallesi yıllardır bu anlamda ihmal edilmiş bir mahallemiz. Ne gençlerimize, ne çocuklarımıza ne de büyüklerimize hizmet verecek hiçbir yatırım yapılmamış. Bizim burada hayata geçireceğimiz bu tesis, sadece gençlerimize spor yapma imkânı sağlamakla kalmayacak, mahalle sakinlerimiz için de bir sosyal donatı alanı olarak hizmet verecek. Anne babalar açık havada yürüyüş yapıp çaylarını yudumlarken, çocukları da parkta eğlenecek. Önümüzdeki günlerde yapımına başlayacağımız projemizi kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.