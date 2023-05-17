STK temsilcileri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı'nı istifaya davet etti

Tekirdağ'da depremzedelerin tahliye edilmesi kararına yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Tekirdağ'daki STK'lar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak protesto eylemi gerçekleştirip, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı istifaya davet etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ödenek yetersizliğini sebep göstererek depremzedelere gönderdiği tahliye tebligatına tepkiler artarak devam ediyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararı protesto etmek isteyen STK'lar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde toplanarak protesto eylemi gerçekleştirdi. Toplanan grup, belediyeye kırmızı kart göstererek belediyeye düdük çaldı. Protestoların devamında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak istifaya davet edildi.

"Şehrimiz için utanç verici bir hadise gerçekleşti"

Grup adına açıklama yapan Süleyman Çalışkan, “CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ halkının başını yer eğdirmiş, utandırmıştır. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen asrın felaketinde 50 binden fazla kardeşimizi kaybettik, milletçe çok büyük acılar yaşadık. Bütün acılara rağmen millet olarak, yediden yetmişe seferber olduk, yaraları sarmak için canla başla çalıştık. Ancak maalesef dün milletimizin bu kadirşinaslığına halel getiren, şehrimiz için utanç verici olarak gördüğümüz bir hadise gerçekleşti. Tekirdağ Sivil Toplum Platformu olarak 'Mazlum ve mağdurun kimliğine bakılmaz, dili, dini, ırkı ve siyasi görüşü sorgulanmaz' düsturu gereği bugün burada toplanmış bulunuyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgelerinde ortaya çıkan sonuçları tartışma konusu yapan zihniyetin provokatif söylemleri sonucu depremzedelere karşı insanlıktan nasibini almamış belli kişi ve kesimler tarafından hakaret içeren paylaşımlar yapılmış, depremzedelerimizin acıları büyütülmüştür. Bu provokasyonların yapıldığı bir atmosferde, maalesef deprem bölgesinden şehrimize barınmak için davet edilerek getirilen depremzedelerin, henüz kendilerine bildirilen konaklama süreleri dolmadan, belediye tarafından misafir olduğu otellerle sözleşmeler feshedilerek kardeşlerimiz mağdur edilmiştir" dedi.

"Utanç verici"

Çalışkan, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası hemen insanları barınma yerlerinden, tesislerden çıkarmak, siyasi bir kinin yansıması olarak kamuoyuna yansımıştır. Bu iddia doğrudur, yanlıştır onu bilemeyiz ama bildiğimiz bir doğru var ki o da bu yapılanın son derece yanlış olduğudur. Böyle bir durumda çaresiz kalan vatandaşlarımızın haklı itirazları maşeri vicdanda yankı bulmuştur. 1878'den beri zorda ve darda kalan mazlumlara kucak açan şehrimizin adını ülke gündemine bu utanç verici hadise ile duyuranları şiddetle kınıyor, Tekirdağ halkı olarak bu kararı gayrı insani ve utanç verici bulduğumuzu ifade ederek, bu yanlıştan beri olduğumuzu ilan ediyoruz. Tekirdağlılar olarak depremzede kardeşlerimizi misafir etmekten onur ve şeref duyduğumuzu ifade ediyor, CHP'li Belediye yönetimini bu gayrı insani karardan dolayı, depremzede kardeşlerimizden özür dilemeye, mağduriyetleri gidermeye davet ediyoruz. Bu meşum kararın arkasında Tekirdağ halkının olmadığını, Tekirdağlıların bu yanlışı tasvip etmediğini ve şehrimizin bu haberlerle anılacak bir şehir olmadığını buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Tekirdağ'ı utandıranlar utanmalıdırlar. Koskoca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ilimizde misafir ettiğimiz sınırlı sayıdaki depremzedeye bakmayacaksa, bu utanç verici kararı alenen ilan etmelidir" ifadelerini kullandı.

"Belediye yöneticilerinin durumu ilimiz adına kaygı ve utanç vericidir"

Bölgede ve il genelinde yardım faaliyetlerine devam platformların paydaşları olarak, Tekirdağ halkı olarak burada olduklarını vurgulayan alışkan, "Kardeşlerimizin yanındayız. Okullar devam ederken, depremzede kardeşlerimizi evsiz barksız bırakmak, eğitim öğretimin devam ettiği bir süreçte çocuklarımız için de çok büyük haksızlıktır. Hiç kimsenin çocuklarımızı travmatize etmeye, mağdur etmeye hakkı yoktur. Bunları düşünemeyecek kadar insaf ve izandan yoksun belediye yöneticilerinin durumu ilimiz adına kaygı ve utanç vericidir. STK'lar olarak bu kusurlu, faullü harekete kırmızı kart gösteriyor, dur ihtarı çekiyoruz. Belediyeye siyah çelenk bırakıyor ve Bu utancı temizleyin, kamuoyundan ve depremzedelerden özür dileyin. Bu utançta imzası bulunanlar gereğini yapmalı, görevlerinden bir an önce istifa etmelidirler” diye konuştu.

Arbede yaşandı

Açıklamadan sonra belediye önüne siyah çelenk bırakmak isteyen STK temsilcileri ile belediye personeli arasında arbede çıktı. STK temsilcileri belediye binasına bıraktıkları siyah çelengin yanı sıra sosyal medya üzerinden depremzedelere su yardımı yaptık diyen şahıslara yönelik olarak şişelerce içme suyu bıraktı.