STK'lar ile 2019 yılı masaya yatırıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AK Parti Teşkilatı, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek; 2019 yılını ve yatırımlarını konuştu.

İlk olarak Muratlı Önder Çiftçi Danışmanlık Derneğini yeni idare merkezinde ziyaret eden AK Parti İlçe Başkanı Av. Emrah Tunca, Belediye Meclis Üyesi Beytullah Ongun ve AK Parti'li yöneticiler, ‘hayırlı olsun' dedi. Burada, çiftçilerin son durumu masaya yatırıldı.

Muratlı Esnaf ve Sanatkarlar Oda ve Kredi ve Kefalet Kooperatifini de ziyaret eden AK Parti'liler, esnafın ticaret hacmi ve kredi uygulamalarına ilişkin bilgiler aldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın çok uygun maliyetli kredi müjdelerini hatırlatan Emrah Tunca, hükümetin esnafa olan desteklerinin süreceğine işaret etti.

Muratlı'nın İnanlı Mahallesi'nde temaslarını sürdüren AK Parti'li heyet, kahvehanede bölge sakinleri ile buluşarak; İnanlı'nın enerji nakil hattının yenilendiğinin müjdesini verdi. Vatandaşların yeni İnanlı Köprüsü'nden memnun olup olmadıklarını da soran AK Parti İlçe Başkanı Tunca, talep ve istekleri dinleyerek notlarını aldı.

AK Parti'liler son olarak ise partinin Kadın Kolları Başkanı Çiler Korkmaz'ın annesi için okuttuğu mevlit programına iştirak ettiler.