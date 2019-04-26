Stresle başa çıkmanın yolu empatiden geçiyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Duygusal ve Sosyal Zeka Eğitimi düzenlendi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) eğitim programları çerçevesinde Çerkezköy TSO Konferans Salonunda Duygusal ve Sosyal Zeka Eğitimi düzenlendi. Eğitmen Ali Coşkun'un konuşmacı olarak katıldığı eğitim katılımcılardan tam not aldı. Bilişsel zeka (IQ) ve duygusal zekanın (EQ) konuşulduğu eğitimde, söz konusu kavramlar arasındaki bağlantı ve farklar ile bu kavramların iş hayatına olan etkisinden de bahsedildi. Eğitmen Ali Coşkun, "Bilişsel zeka yani halk arasında daha çok bilinen adıyla IQ, kişinin düşünme ve akıl yürütme yeteneğinin değerlendirilmesidir. Burada göreceli zeka kavramı önemlidir. Duygusal zeka ise kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empatik yaklaşabilmesi ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilme yetisidir. Yaygın olarak bilinenin aksine başarı için yalnızca IQ önemli değildir. Başkalarının neyi istediklerini algılayabilmek, neye ihtiyaç duyduklarını hissedebilmek, güçlü ve zayıf yanları duyguları değerlendirerek anlayabilmek, stresle başa çıkabilmek için ise duygusal zeka yani EQ gerekli bir yetkinliktir" dedi.

"Başkalarına karşı duyarlıdır"

Coşkun, "Duygusal zekanın en önemli özelliği empatidir. Empatik kişi, başkalarının hislerinin bilincindedir ve onlara karşı duyarlıdır. Söz konusu hislere yol açan veya onları tetikleyen durumları kavrar. Empatik kişinin iletişim tarzı, diğer insanların kendilerini kabullenilmiş ve anlaşılmış hissetmesini sağlar. Bilişsel zeka ve duygusal zeka birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır" ifadelerini kaydetti.

"Değişime istek duyar"

Coşkun "Yüksek EQ'lu kişiler, kendi beden dilini kontrol edebilmek, başkalarının beden diline duyarlı olmak, empati becerisi, uzlaşmaya dayalı ilişki kurmak, insanlarla olumlu ilişkiler içinde olmak, başkalarını hesaba katmak, yüksek duygusal enerji, iyimserlik ve kararlılık, değişime istek duymak, olumsuz duygularla ve stresle başa çıkabilmek ve iç motivasyonunu sağlayabilmek gibi özelliklere sahiptir. Bu nedenle IQ'nun iş başarısındaki etkisi yüzde 6 iken, EQ'nun iş başarısında etkisi yüzde 27'dir" dedi.