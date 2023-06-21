Su birikintisine kapılan araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da su birikintisine kapılan araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çorlu Çevreyolu Hatip Mahallesi Karatepe mevkiinde meydana geldi. Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi istikametinden Süleymanpaşa yönüne seyreden İlhami B. idaresindeki 34 FE 9413 plakalı otomobil, şiddetli yağmur sırasında suyla birikintisine kapıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Safiye B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.