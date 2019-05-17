Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası Tekirdağ'da başladı.

TSSF Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. İstanbul, Ankara, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Antalya'dan 21 spor kulübünün 18 erkek 11 bayan takımı şampiyonada madalya için mücadele ediyor.

Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.