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Süleymanpaşa 2018 yılında da sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 2018 yılında bin 311 sokak hayvanının sağlık taramasını ve rehabilitasyonunu gerçekleştirdi.

Ayrıca 242 sokak hayvanının sahiplendirilmesi sağlandı.


Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, 2018 yılında uzman personeli ile bin 99'u köpek, 212'si kedi olmak üzere bin 311 sokak hayvanının kısırlaştırma, işaretleme ve rehabilitasyon işlemlerinin yanı sıra gerekli aşılarını gerçekleştirdi.



242 sokak hayvanı sahiplendirildi


Sağlık İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada 800'den fazla ziyaretçinin ağırlandığı ve 186'sı köpek, 56'sı kedi olmak üzere 242 sokak hayvanının da sahiplendirildiği ifade edildi.


Ayrıca vatandaşlara yapılan çağrıda, yaralı, işaretlenmemiş veya davranış bozukluğu gösteren sokak hayvanları için 0 850 450 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinin aranabileceği kaydedildi.

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