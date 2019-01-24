Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi'nin 53. sayısı çıktı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin aylık olarak yayınladığı Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi'nin 53. Sayısı raflarda yerini aldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün Süleymanpaşa Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları duyurmak üzere hazırladığı Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi'nin 53. sayısında Çevreci Mutlu Kart'tan Namık Kemal'in doğum gününe, kara karşı verilen mücadeleden sokak hayvanları için yapılanlara, Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi'nden Gülsin Onay Piyano Günleri'ne kadar onlarca haber bulunuyor.

Tekirdağ'ın dört bir yanına dağıtılıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin hizmetlerinin yer aldığı Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi ve TESKİ'nin tüm hizmet binalarında, tüm Mutlukent Çay Bahçeleri'nde, Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait gençlik merkezlerinde, emzirme kabinlerinde, kitap duraklarında, alışveriş merkezlerinde, Tekirdağ'daki tüm resmi kurumlarda, kıraathanelerde, kafelerde ve tüm okullarda ücretsiz olarak okuyucusu ile buluşuyor.

İnternet üzerinden tüm sayıları ile yayında

Her ay 7 bin 500 adet basılan ve ücretsiz dağıtılan Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi aynı zamanda https://www.suleymanpasa.bel.tr/belediye-haber linki aracılığı ile 53. ve diğer tüm sayıları ile internet üzerinden de okuyucusuna ulaşıyor.