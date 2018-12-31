Süleymanpaşa Belediye Meclisi 2 Ocak Çarşamba günü toplanacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk meclis toplantısını 2 Ocak 2019 Çarşamba günü gerçekleştirecek.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2019 yılı Ocak ayı meclis toplantısını 2 Ocak 2019 Çarşamba günü gerçekleştirecek.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik Merkezi'nde saat 10.00'da gerçekleştirilecek toplantıda 7 gündem maddesi ile komisyonlardan ve müdürlüklerden gelen evraklar görüşülerek karara bağlanacak.