Süleymanpaşa Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldığı

maddesi gereğince 2018 yılı Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik Merkezi'nde saat 10.00'da başlayan toplantıda 4 gündem maddesinin yanı sıra geçtiğimiz aylarda ihtisas komisyonlarına havale edilen ve komisyonlar tarafından karara bağlanan maddeler ile müdürlüklerden gelen evraklar görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı, alınan yoklamanın ardından gündemin meclis üyelerine okunması ile başladı. Gündem maddeleri tek tek meclisin onayına sunuldu. Ardından geçtiğimiz aylarda ihtisas komisyonlarına havale edilen evraklarla ilgili komisyon kararları meclis üyeleri tarafından değerlendirildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen 10 ve Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu ile Tarım Komisyonundan gelen birer evrak oylandı.

Toplantının son bölümünde meclis gündemi oluşturulduktan sonra müdürlüklerden gelen 15 gündem dışı evrak da karara bağlandı.

Öte yandan, Ocak ayı Meclis toplantısının 2 Ocak 2018 Çarşamba günü gerçekleştirileceği öğrenildi.