Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda önceden belirlenen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda 7 gündem maddesi ile geçtiğimiz aylarda belediye meclisi tarafından İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen 11 karar ve 18 gündem dışı evrakın yanı sıra siyasi parti gruplarından gelen 3 önerge görüşülerek karara bağlandı.

Denetim Komisyonu seçimi yapıldı

Ayrıca 2019 yılı içinde Süleymanpaşa Belediyesinin 2018 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için meclis üyeleri içinden oluşan Denetim Komisyonu seçimi de gerçekleştirildi. Yapılan oylamada Ömer Faruk Küçük, Hülya Erzincan Karaağaç, Meral Özdemir, Şükriye Gündüzler ve İrfan Demir Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildi.

Süleymanpaşa Belediyesinin Şubat Ayı Meclis Toplantısını 6 Şubat Çarşamba günü, Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.