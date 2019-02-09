Süleymanpaşa Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı

maddesi gereğince 2019 yılı Şubat ayı meclis toplantısını 6 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik Merkezi'nde saat 10.00'da başlayan toplantıda 7 gündem maddesi ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen 12 ve müdürlüklerden gelen 15 evrak görüşülerek karara bağlandı.

İki önerge görüşüldü

Ayrıca Süleymanpaşa Belediye Meclisi gruplarından gelen iki önerge de görüşüldü. Yıllardır süren Dere Sokak sorunu ile ilgili önerge üzerine Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır, meclise bilgi verdi. Kamu binalarının imara uygun olmayacak şekilde yüksek katlar halinde inşa edilmesi ve kentin siluetini bozması ile ilgili önerge de ilgili komisyona görüşülmek üzere havale edildi.

"Allah her belediye başkanına böyle meclis nasip etsin"

5 yıllık çalışma döneminin sondan bir önceki toplantısını gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin Şubat ayı meclis toplantısının kapanışında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "5 yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar nedeniyle bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Allah her belediye başkanına sizin gibi bir meclisle çalışmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Son toplantı 6 Mart'ta yapılacak

Öte yandan, Mart ayı meclis toplantısı 6 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezi'nde yapılacak. Bu toplantı aynı zamanda Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 5 yıllık çalışma döneminin son toplantısı olacak.