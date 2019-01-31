Süleymanpaşa Belediye Meclisinin Şubat gündemi belli oldu

maddesi gereğince 2019 yılı Şubat ayı meclis toplantısını 6 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik Merkezi'nde saat 10.00'da gerçekleştirilecek toplantıda 7 gündem maddesi ile komisyonlardan ve müdürlüklerden gelen evraklar görüşülerek karara bağlanacak.

Gündem maddeleri uyarınca takası talep edilen arsaların durumunu görüşecek olan meclis üyeleri, zabıta personeline ödenecek olan fazla çalışma ücretlerini, içkili yer bölgesi tespitine ilişkin talepleri, park ve bahçeler müdürlüğüne ilişkin hizmetlerin ücret tarifesini görüşerek karara bağlayacak.

Belediye tarafından oluşturulan hobi bahçelerinin tahsis bedelini de görüşecek olan meclis üyeleri ayrıca ihtisas komisyonlarına havale edilen kararları da görüşerek neticelendirecek.