Süleymanpaşa Belediyesi 2020 yılında yol rekoru kırdı

Asfalt, kilit ve parke taş, sathi kaplama ve yeni yol açma işlemleri ile birlikte yaklaşık 700 bin metrekare yol çalışması gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesinin yol atağı 2020 yılında da hız kesmeden devam ederken, bir yıl içinde gerçekleştirilen yol çalışmaları neticesinde toplam 689 bin 943 metrekareye ulaşıldı. Çalışmalar kapsamında, 119 bin 20,61 metrekare yeni parke taş, 63 bin 175,55 metrekare taş tamir çalışması olmak üzere 182 bin 196,16 metrekare kilit ve parke taş döşeme işi yerine getirildi. Öte yandan, 347 bin 444,25 metrekare yeni asfalt ve 22 bin 117,25 asfalt yama olmak üzere toplamda 369 bin 621,50 metrekare asfalt çalışması yapılırken, asfalt çalışmalarında 61 bin 24,70 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerde yol atağı

Özellikle kırsal mahallelerde gerçekleştirilen sathi yol kaplama çalışmaları da göz doldururken, 125 bin 855,51 ton malzeme serimi ile 49 bin 355,10 metrekare sathi kaplama çalışması yapıldı. Ayrıca 88 bin 770 metrekare yeni imar yolu ilçeye kazandırılırken, bu yollarda 51 bin 746,58 ton yol temel malzeme serimi yapıldı.

22 yeni park kazandırıldı

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol çalışmaları ile ilçenin yol sorunu büyük ölçüde çözülürken, yol çalışmaları dışında da çok sayıda farklı çalışmaya imza atıldı. Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi bünyesinde, 100 parkta tamir, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilirken, 22 yeni çocuk parkı da Süleymanpaşa'nın çocuklarına kazandırıldı. Ayrıca 200 palmiye dikimi yapılarak Süleymanpaşa'nın sahil kesimlerinde turistik bir görünüm oluşturuldu. Şehrin muhtelif alanlarında 8.547,16 metrekare dekoratif beton duvar, 8 bin 279,87 metrekare düz beton duvar yapımı, 10 bin 289,19 metrekare baskı beton kaldırım çalışması ve cadde kenarlarında 2 bin 242,12 metrekare beton V kanal yapımı gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerdeki kamu binaları yenilendi

Tüm bu çalışmalara ek olarak kırsal mahallelerdeki kamu binaları ile vatandaşların kullandığı ortak bina ve alanlarda boya-badana, bakım-onarım çalışmaları yerine getirildi. Bu kapsamda 38 kırsal mahallede 99 binada yenileme çalışması yürütülürken, 19 kırsal mahallede de 29 binanın çatı onarımı gerçekleştirildi.

Projelerin aksesuarları fen işleri atölyelerinde üretildi

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 1 Ocak-31 Aralık 2020 arasında gerçekleştirilen tüm bu çalışmaların yanı sıra, Rumeli İskelesi, Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı gibi önemli projelerin tüm kent mobilyaları, dekoratif aydınlatmaları ve aksesuarları da müdürlük atölyelerinde belediye imkânları ile üretilerek proje maliyetlerinde büyük miktarlarda tasarruf sağlandı.