Süleymanpaşa Belediyesi 5. Çocuk Şenliği coşkulu başladı

Çocuk Şenliği başladı. Şenliğinin ilk gününde, binlerce çocuk şenlik alanına akın etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da içine alacak şekilde 3 gün süreyle devam edecek Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Şenliği bu yıl da coşkulu başladı. Şenliğin ilk gününde, konserler, sahne gösterileri, eğitici ve eğlenceli atölye çalışmaları ve oyun alanları ile çocuklara bayram sevincini erken yaşatan Süleymanpaşa Belediyesi, Çocuk Şenliği'nde ilk gün yaklaşık 6 bin çocuğu ağırladı. Programda yer alan yüzlerce sportif ve eğitici aktiviteye katılan çocuklar gönüllerince bir gün geçirdi. Eğlenirken öğrenen çocukların neşesine aileleri de ortak oldu.

Atölyeler çocukların akınına uğradı

Müzik Atölyeleri, Şişme Çocuk Oyun Grupları, Yarışma Parkuru, Kod Akademisi, Kum Boyama, Taş Boyama, Mandala ve Çerçeve Yapım Atölyeleri büyük rağbet gördü.

Çocukların hem eğlendiği, hem de öğretici çalışmalar gerçekleştirdiği etkinlikte, çeşitli okulların ve derneklerin yanı sıra Tekirdağ İtfaiyesi, AFAD, Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü de stant açarak, gerçekleştirdikleri etkinliklerle çocuklara meslekleri tanıttılar. Etkinlik kapsamında çocukların davul gösterisi, halk oyunları, klarnet ve gitar konserleri, Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu konseri, binlerce çocuk ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi.

"Çocuklarımızın gönlüne girebilmek her şeyden daha önemli"

23 Nisan bayram coşkusunu günler öncesinden yaşatmak amacıyla, 3 gün sürecek bir program hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Biz Gönül Belediyeciliğini Süleymanpaşa'mıza kazandırmak üzere yola çıktık. Bu anlayış çerçevesinde, proje ve hizmetlerimizi de halkımızın beklentileri ve şehrimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak şekillendiriyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın gönüllerine girebilmek ve orada yer etmek de bizim için her şeyden çok daha değerlidir. Bu anlayışla çocuklarımızla birlikte bayram coşkusunu üç gün boyunca doya doya yaşamak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyor, coşku dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

Şenlik coşkusu üç gün sürecek

Şenliğin ilk gününde Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar da şenlik alanını ziyaret ederek çocukların coşkusuna ortak oldu. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 5. Çocuk Şenliği, ikinci ve üçüncü gününde de farklı program ve etkinliklerle aynı coşkuyla devam edecek.