Süleymanpaşa Belediyesi 59 kırsal mahallesi için 32 bin maske üretti

Mart ayından bu yana Tekirdağ Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde maske üretimine başlayan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, üretilen maskeleri sağlık personelleri öncelikli olmak üzere dağıtırken, ihtiyacın karşılanmasının ardından pazarlarda ve kırsal mahallelerde dağıtmaya başladı.

Süleymanpaşa'nın 59 kırsal mahallesindeki 6 bin 500 haneye toplam 32 bin adet maske hazırlayan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, maskeleri muhtarlara teslim ederek tüm kırsal mahallelerde maske ihtiyacını ortadan kaldırdı.

Kırsal mahallelerin dezenfektesi için de dezenfekte malzemesi teminine devam eden Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri dezenfekte malzemelerinin teslimini gerçekleştirdi.