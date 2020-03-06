Süleymanpaşa Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri ile fark oluşturuyor

Süleymanpaşa Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleriyle tiyatrodan konserlere, söyleşilerden konferanslara, edebiyat tarih ve sanat dünyasının önemli şahsiyetlerini Süleymanpaşa'da kültür sanat dostlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Belediyecilik hizmetlerinin alt yapı, üst yapı ve sosyal belediyecilikten ibaret olmadığının bilinci ile hareket eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 'Gönül Belediyeciliği' hizmet anlayışının hafızalarda ve gönüllerde hoş izler bırakması gayesiyle kültürel, sanat ve sportif etkinlikleri ile gençlerin ve bölge insanının ihtiyacına cevap veriyor.

Yediden yetmişe her gönüle uygun etkinlikler

Başkan Cüneyt Yüksel ve ekibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir” anlayışıyla, yediden yetmişe her gönüle uygun etkinlikleri ile “Yükselen bir Süleymanpaşa” için çalışıyor. Son aylarda gerçekleştirdiği birbirinden önemli kültür sanat etkinlikleri ile adından söz ettirmeyi başaran Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Mart ayı Kültür Sanat etkinlikleri ile de yine göz dolduruyor.

İşte Süleymanpaşa Belediyesi mart ayı kültür sanat etkinlikleri şöyle:

4 Mart Çarşamba 14.00 / Konferans: Dr. Şeref Akbaba ile edebiyat söyleşileri “İletişim Edebiyat” / Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi, 5 Mart Perşembe 10.00 - 12.00 / Seminer: Teknoloji ve Yapay Zeka Seminerleri / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 5 Mart Perşembe 14.00 / Söyleşi: Yasin Dallı ile spor söyleşileri “Hayallerinin Peşinden Koş” / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 7 Mart Cumartesi 14.00 / Söyleşi: Sevda Türküsev ile söyleşi “Dünya Kadınlar Gününe Özel” / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 8 Mart Pazar 19.00 / Sergi: İlknur Türker Eriz ve öğrencileri “Berceste Tezhip Sergisi” / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 11 Mart Çarşamba 20.00 / Tiyatro: Namık Kemal Bölge Tiyatrosu “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar”, 12 Mart Perşembe 10.00 - 12.00 / Seminer: Teknoloji ve Yapay Zeka Seminerleri / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 12 Mart Perşembe 20.00 / Tiyatro: Namık Kemal Bölge Tiyatrosu “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 13 Mart Cuma 14.30 / Seminer: Oyunun Çocuğun Gelişimindeki Rolü / Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi, 13 Mart Cuma 20.00 / Konser: Veysel Diker ile “Şipane Türküler Konseri” / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 17 Mart Salı 21.00 / Konser: Bizim Kızanlar “Paşa Brass Konseri” / Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi, 18 Mart Çarşamba 20.00 / Söyleşi: Pelin Çift sunumuyla Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile “Çanakkale Savaşları ve 57. Alay” / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 19 Mart Perşembe 10.00 - 12.00 / Seminer: Teknoloji ve Yapay Zeka Seminerleri / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 19 Mart Perşembe 13.30 / Seminer: Oyunun Çocuğun Gelişimindeki Rolü / Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezi, 20 Mart Cuma 10.30 / Söyleşi: Dr. Bahtiyar Aslan İle Edebiyat Söyleşileri “Yaratılış Yolculuğu” / Tekirdağ Anadolu Lisesi, 21 Mart Cumartesi 20.00 / Konferans: Bekir Develi “Hikayelerle Anadolu İrfanı” / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 21 Mart Cumartesi 13.00 - 15.00 / Müzikal Çocuk Oyunu: Alaaddin'in Sihirli Lambası / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 26 Mart Perşembe 10.00 - 12.00 / Seminer: Teknoloji ve Yapay Zeka Seminerleri / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 26 Mart Perşembe 13.00 / Liselerarası Tiyatro Oyunları Yarışması: “Şanlı Tarihini Sahneye Taşı” / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 27 Mart Cuma 16.00 / Liselerarası Tiyatro Oyunları Yarışması: “Şanlı Tarihini Sahneye Taşı / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 27 Mart Cuma 18.00 / Seminer: Oyunun Çocuğun Gelişimindeki Rolü / Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, 27 Mart Cuma 20.00 / Tiyatro: Namık Kemal Bölge Tiyatrosu “7 Kocalı Hürmüz” / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 28 Mart Cumartesi 13.00 - 15.00 / Müzikal Çocuk Oyunu: “Nasreddin Hoca Çocukların Dünyasında” / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 28 Mart Cumartesi 20.00 / Konser: TRT Sanatçısı Çiğdem Yarkın TSM Konseri / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, 29 Mart Pazar 13.00 - 15.00 / Müzikal Çocuk Oyunu: “Nasreddin Hoca Çocukların Dünyasında” / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi.