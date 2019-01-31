Süleymanpaşa Belediyesi on binlerce çağrıya yanıt verdi

2014 yılında kurulan ve 0850 450 59 59 numaralı telefondan aralıksız hizmet veren Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi, 2018 yılında 41 bin 410'u sekretarya olmak üzere 28 bin 230 bilgilendirme, 19 bin 104 istek ve şikayet ile bin 503 borç sorgulama bilgisine yanıt verirken vatandaşların sorun ve önerilerini en kısa sürede ilgili birimlere aktardı.

Gelen 91 bin çağrının yüzde 99.61'ini sonuçlandıran ekipler alanında yeni bir rekora da imza atarken başarısıyla göz dolduruyor. Geçtiğimiz yıl 81 bin çağrı alan Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi bu yıl aldığı çağrı sayısını 10 bin arttırarak bilinilirlik konusunda da önemli bir adım attığını kanıtladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi, Süleymanpaşalı vatandaşların istek ve şikayetlerinin yanı sıra olası acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek tüm detaylar için de 24 saat hizmet vererek vatandaşların her zaman yanında oluyor.