Süleymanpaşa Belediyesi WhatsApp hattı hizmete girdi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için teknolojinin tüm imkânlarından yararlanmaya devam ediyor. Son olarak vatandaşlarla daha etkili ve doğrudan iletişim kurarak talep ve şikâyetlere daha hızlı bir şekilde yanıt verebilmek amacıyla WhatsApp hattı uygulaması hizmete sokuldu.

0 541 950 59 59 Whatsapp hattı 24 saat hizmet verecek

Artık Süleymanpaşa Belediyesi sınırları içinde yaşayan herkes, 0 541 950 59 59 numaralı WhatsApp hattından tüm talep veya şikâyetlerini iletebilecek ve en kısa sürede yine WhatsApp hattı aracılığıyla talep veya şikâyetleri ile ilgili bilgilendirilecekler. WhatsApp hattı, haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek.

“Tüm vatandaşlarımız bu numarayı telefonlarına kaydetsin”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Teknolojiyi vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için her geçen gün daha fazla kullanan bir belediyeyiz. Hâlihazırda 0 850 450 59 59 numaralı çağrı merkezimiz, vatandaşlarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor. Aynı şekilde Facebook, Instagram ve Twitter'daki resmi hesaplarımızdan da vatandaşlarımızın dilek ve önerilerini alarak ilgileniyoruz. Ayrıca tüm bu sosyal medya ağlarında hizmet ve projelerimizi de her gün vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Ancak bilgi çağında yaşıyoruz. Bilginin çok hızlı bir şekilde yayıldığı ve tüketildiği olağanüstü bir çağda yaşıyoruz. Çağın hızına ayak uydurabilmek, vatandaşlarımızın en büyüğünden en küçüğüne tüm sorunlarına daha fazla vakıf olmak ve daha fazla sorunu çözerek Mutlu Kent Süleymanpaşa hedefimize daha hızlı ve emin adımlarla yürüyebilmek adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu hedef doğrultusunda anlık mesajlaşma uygulamaları arasında en çok tercih edilen uygulamalardan biri olan WhatsApp hattımızı da devreye soktuk. Artık vatandaşlarımızla WhatsApp uygulaması üzerinden de iletişim halinde olacağız. 0 541 950 59 59 numaralı WhatsApp hattımızı tüm vatandaşlarımızın telefonlarına kaydetmelerini istiyoruz. Yetki ve sorumluluk alanımız içinde olan her konuyu bizlere 24 saat boyunca iletebilirsiniz. En kısa sürede size konuyla ilgili geri dönülecektir” diye konuştu.