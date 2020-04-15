Süleymanpaşa Belediyesi yol çalışmalarında hız kesmedi

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, eş zamanlı olarak yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Değirmenaltı ve Kumbağ Mahallelerinde 6895 metrekare yeni yol ve 2880 metrekare onarım çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda; Korona salgınının atlatılmasının ardından yazlıkçıların akınına uğrayacak olan Değirmenaltı Mahallesi'nde 620 metrekare yol bakım ve onarımı, 2397 metrekare de yeni yol parke taşı serimi yapıldı. Yaklaşan yaz mevsimi ile birlikte ilerleyen aylarda Değirmenaltı Mahallesi gibi kalabalık bir nüfusu ağırlaması beklenen Kumbağ Mahallesi'nde ise 2260 metrekare yol onarımı, 4497 metrekare de yeni yol çalışması tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kış mevsiminin geride kalması ile birlikte yol ve kaldırım yapım, bakım ve onarım çalışmalarının da hızlanarak devam edeceği belirtildi.