İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süleymanpaşa Belediyesi yol ve kaldırım çalışmalarında vites yükseltti

Göreve geldiği günden bu yana Süleymanpaşa’nın bozuk yollarının yapımı için adeta seferberlik ilan eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, havaların ısınması ile birlikte yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdı.

Göreve geldiği günden bu yana Süleymanpaşa'nın bozuk yollarının yapımı için adeta seferberlik ilan eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, havaların ısınması ile birlikte yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Yol hayattır, yol medeniyettir” sözünün ışığında şehrin birçok yerinde eş zamanlı olarak devam eden çalışmalarda Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince bozuk yollara müdahale edilerek yenileme çalışmalarına başlanıldı.


Yapılan yollardaki kaldırım eksikliğine de çözüm olan Başkan Yüksel ve ekibi, vatandaşların güvenli bir şekilde yürüyebilmesi için yol çalışmalarının yanı sıra kaldırım çalışmalarını da hızlandırdı.



Çalışmalar mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulunarak yapılıyor


Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ile çalışmaları yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Yükselen bir Süleymanpaşa” gayesi ile mahalle sakinleri ile de fikir alışverişinde bulunarak şehrin ihtiyaçlarını ve görülen aksaklıklarını gidermeye çalıştığını bir kez daha kanıtladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.