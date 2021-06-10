Süleymanpaşa Belediyesinden farkındalık etkinliği

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Çevre Koruma Haftası münasebetiyle vatandaşlarda çevre bilincini arttırmak, temiz çevrenin önemine dikkat çekmek ve Süleymanpaşa Belediyesinin temizlik ile geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirme standı açıldı.

Rumeli İskelesi'nde açılan stantta görseller ile çevre ve deniz kirliliğinde insan faktörüne dikkat çekildi. Oluşturulan farkındalık alanı ve bilgilendirme standında vatandaşlara çevre kirliliği, geri dönüşüm ve atık yönetimi konularını içeren broşürler dağıtıldı. Ayrıca son günlerde Marmara Denizi kıyısında bulunan illeri ve denizdeki canlılığı tehdit eden deniz salyası (müsilaj) hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik kapsamında standa gelen çocuklara balon ve rüzgârgülü dağıtırken, çevre kirliliğine dair görsellerin yer aldığı sergi vatandaşların dikkatine sunuldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ”Şehrimizde yürüttüğümüz bütün proje ve çalışmalarda çevreyi ve yeşili korumaya özen gösteriyoruz. Sahillerimizi, havayı, suyu ve doğal kaynaklarımızı korurken, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarımızla ilçemizin yeşil alan kapasitesini artırıyoruz. Özellikle ‘Sıfır Atık Projesi', ‘Atmazsan Batmaz' ve ‘Atma Kazan' kampanyaları ile atıkların kaynağında ayrıştırılması amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Çevreye ve doğaya zarar verecek atıkların geri dönüşüme kazandırılması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Haziran ayını ‘Temizlik Ayı' ilan ettik ve bu konuda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bunun yanı sıra Hürriyet Mahallesi'nde pilot olarak başlattığımız ‘Çöp Çıkarma Saati' uygulaması ile çöplerin konteynerlerde daha kısa süre beklemesini sağlamak, şehrimizde kötü koku oluşmasını engellemeyi hedefliyoruz. Çevre bizlere miras değil, bir emanettir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Süleymanpaşa bırakmak bizlerin elinde” ifadelerini kullandı.