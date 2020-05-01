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Süleymanpaşa Belediyesinden Köprübaşı'na hareket katacak proje

Süleymanpaşa Belediyesi, Köprübaşı Mevkii’nde balıkçı esnafının düzenli satış noktasına sahip olması için hazırladığı projeyi hayata geçiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Köprübaşı Mevkii'nde balıkçı esnafının düzenli satış noktasına sahip olması için hazırladığı projeyi hayata geçiriyor.


Projenin tamamlanması ile birlikte halihazırda yol kenarında satış yapmaya çalışan balıkçılar güvenle satış yapabilecek, vatandaşlar da rahatça alışverişlerini gerçekleştirebilecek.



“Şehrimize yakışan bir çehre kazandıracağız”


Proje ile ilgili hazırlıkları yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, proje hakkında şöyle konuştu:


“Köprübaşı Mevkii'nde, balıkçı esnafımızın satış yerlerinin de içinde yer alacağı yeni projemizin detaylarını yerinde planladık. Şehrimize yakışan bir çehre kazandırmayı amaçladığımız bölgede hayata geçireceğimiz proje, Köprübaşı'na hareket katacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.”

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