Süleymanpaşa dört bir yandan dezenfekte ediliyor

Şehrin birçok noktasında dezenfekte çalışmaları aksamadan sürüyor.

Salgınla mücadelede sağlık kuruluşları ve kamusal alanlar öncelikli olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda arındırma çalışmaları yürüten Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınova, Çınarlı, 100. Yıl, Değirmenaltı ve Ortacami Mahallelerinde dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında; aile sağlığı merkezleri, İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası, ana cadde ve arterler ve kamu binaları ile hastanelerin giriş çıkışları dezenfekte edildi.

“Kişisel tedbirlere riayet önemli, aşı ihmal edilmemeli”

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, salgınla mücadelede kurumsal tedbirlerin belli oranda başarı sağladığı ancak kişisel olarak alınacak önlemlerin hem bireyleri hem toplumu hastalık riskinden daha büyük ölçüde koruduğu vurgulandı. Açıklamada, aşı başta olmak üzere kişisel hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımına riayet etmenin önemine değinilerek azami hassasiyet çağrısı yinelendi.