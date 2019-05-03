Süleymanpaşa “Gönül Sofraları”nda buluşacak

Ramazan ayı boyunca her gün bir mahallede yapılacak iftar programlarında binlerce kişiye iftar yemeği ikram edilecek.

“Gönlümüz Bir Soframız Bir” sloganıyla gerçekleştirilecek iftar organizasyonu hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Mahallelerde kurulacak “Gönül Sofraları”nın tarihi de belli oldu.

“Gönül sofralarımız ile vatandaşlarımızın hem mahallesine hem de gönlüne konuk olacağız”

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Ramazan ayı boyunca devam edecek “Gönül Sofraları” projesi kapsamında, on binlerce vatandaşı iftar programında ağırlayacaklarını, huzur iklimi Ramazan ayının maneviyatını idrak edeceklerini söyledi. Yüksel, “Gönül Sofralarımız ile vatandaşlarımızın hem mahallesine hem de gönlüne konuk olacağız. Süleymanpaşa'mızda yaşayan tüm vatandaşlarımızın davetli olduğu programlarımızda, halkımızla kucaklaşarak orucumuzu birlikte açacağız” diye konuştu.

Öte yandan, Ramazan'ın ilk günüyle birlikte kurulacak Gönül Sofralarının ilk durağının Banarlı Mahallesi olacağı açıklanırken, Ramazan ayı boyunca her akşam devam edecek iftarlar Yavuz Mahallesi'nde sona erecek.

Gönül Sofraları programı şöyle:

“6 Mayıs Pazartesi 20.18/ Banarlı Mahallesi, 7 Mayıs Salı 20.19/ Osmanlı Mahallesi, 8 Mayıs Çarşamba 20.20/ Ferhadanlı Mahallesi, 9 Mayıs Perşembe 20.21/ Ertuğrul Mahallesi, 10 Mayıs Cuma 20.22/ İnecik Mahallesi, 11 Mayıs Cumartesi 20.23/ 100. Yıl Mahallesi, 12 Mayıs Pazar 20.24/ Naip Mahallesi, 13 Mayıs Pazartesi 20.25/ Karacakılavuz Mahallesi, 14 Mayıs Salı 20.26/ Altınova Mahallesi, 15 Mayıs Çarşamba 20.27/ Husunlu Mahallesi, 16 Mayıs Perşembe 20.28/ Bahçelievler Mahallesi, 17 Mayıs Cuma 20.29/ Bıyıkali Mahallesi, 18 Mayıs Cumartesi 20.30/ Hürriyet Mahallesi, 19 Mayıs Pazar 20.31/ Gündoğdu-Turgut Mahallesi, 20 Mayıs Pazartesi 20.32/ Dağ Yenicesi Mahallesi, 21 Mayıs Salı 20.33/ Zafer Mahallesi, 22 Mayıs Çarşamba 20.33/ Yağcı Mahallesi, 23 Mayıs Perşembe 20.34/ Kumbağ Mahallesi, 24 Mayıs Cuma 20.35/ Barbaros Mahallesi, 25 Mayıs Cumartesi 20.36/ Eskicami-Ortacami Mahallesi, 26 Mayıs Pazar 20.37/ Değirmenaltı Mahallesi, 27 Mayıs Pazartesi 20.38/ Gündüzlü Mahallesi, 28 Mayıs Salı 20.39/ Karadeniz Mahallesi, 29 Mayıs Çarşamba 20.40/ Dedecik Mahallesi, 30 Mayıs Perşembe 20.40/ Çınarlı Mahallesi, 31 Mayıs Cuma 20.41/ (Kadir Gecesi), 1 Haziran Cumartesi 20.42/ Aydoğdu Mahallesi, 2 Haziran Pazar 20.43/ Yavuz Mahallesi, 3 Haziran Pazartesi 20.43/ (Arefe).”