Süleymanpaşa kara teslim olmadı

Son yılların en etkili kar yağışının yaşandığı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ağır fırtına şartlarına rağmen hayat normal akışında seyretti. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, hafta sonu 24 saat boyunca çalışarak ana yolların kapanmasını ve buzlanmadan dolayı meydana gelebilecek olası kazaları önledi.

İki kar küreme, 5 kepçe, 2 greyder, 1 loder, 1 kato, 1 adet 30 tonluk kato ve 2 buz solisyon kamyonu ve çok sayıda personelle kar yağışının etkili olduğu saatlerde ve sonrasında tüm imkanlarını seferber eden Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşların karın keyfini çıkarmalarını sağladı.

"Her türlü hava koşuluna hazırız"

Kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşüşü ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak her türlü hava koşuluna hazırız. Fen İşleri ekiplerimiz ve makine parkımızda bulunan araç ve ekipmanlarımızla Süleymanpaşa'da hiçbir yolun kapanmamasını sağladık. Olağanüstü hava koşullarının geçerli olduğu hafta sonu boyunca bütün ekiplerimiz 24 saat boyunca görevdeydi. Kış boyunca tüm imkanlarımız ve ekiplerimizle görevimizin başında olacağız" diye konuştu.

Hafta sonu boyunca devam eden ve yer yer fırtınaya dönen kar yağışı boyunca Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırım temizleme, buz kırma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ayrıca 0 850 450 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi de yine 24 saat hizmet vererek vatandaşların taleplerini hızla ilgili birimlere ileterek çözüm üretti.

Süleymanpaşa Belediyesi yüzlerce personeli ve tüm ekipmanları ile kış mevsiminin en zor hava koşullarında gerçekleştirdiği başarılı çalışma ile vatandaşlardan geçer not aldı.