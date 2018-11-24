Süleymanpaşa Kent Konseyi'nden Ekrem Eşkinat'a tam destek

Tekirdağ Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından düzenlen, sivil toplum kuruluşları, sendika temsilcileri ve meslek odalarının katıldığı "Nasıl Bir Belediye İstiyoruz?" konulu toplantıdan Ekrem Eşkinat'a tam destek kararı çıktı.

Süleymanpaşa Kent Konseyi, Süleymanpaşa Belediye Gençlik Merkezi'nde “Nasıl Bir Belediye İstiyoruz?” konulu toplantı gerçekleştirdi. Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Ufuk Bekir Ersöz'ün başkanlığında gerçekleşen toplantıya çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başkanı, sendikaların temsilcileri ve meslek örgütlerinin liderleri katılırken mevcut belediye yönetimleri masaya yatırıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıdan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a tam destek kararı çıkarken toplantı sonunda Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Ufuk Bekir Ersöz Süleymanpaşa Kent Konseyi, STK, sendika ve meslek örgütleri adına açıklamalarda bulundu.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi mevcut belediye ve yönetiminin değerlendirmesinin yapıldığı toplantıyla ilgili konuşan Ersöz, "Bugün burada yaklaşık 5 yıl önce kurulan Süleymanpaşa Belediyesinin 5 yıllık süreçte gerçekleştirdiği çalışmaları görüştük. Toplantının sonunda şehrimize yeni bir bakış açısı getiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat'ın gerçekleştirdiği dönüşümün tamamlanabilmesi adına bir dönem daha devam etmesi yönünde hemfikir olduk" dedi.

"Kuruluşumuzdan beri Süleymanpaşa Belediyesi ile uyum içinde birçok çalışma gerçekleştirdik"

Süleymanpaşa Kent Konseyi'nin Süleymanpaşa Belediyesi ile uyumlu çalışmasına da değinen Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Ufuk Bekir Ersöz, "Süleymanpaşa Kent Konseyi olarak kuruluşumuzdan beri Süleymanpaşa Belediyesi ile uyum içinde birçok çalışma gerçekleştirdik. Sayın Başkanımız Ekrem Eşkinat'ın desteğini hep arkamızda hissettik. Bugün burada sivil toplum kuruluşları, sendika temsilcileri ve meslek örgütlerinin de aynı duyguları paylaşıyor olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti. Yatırımların tamamlanabilmesi, hep birlikte çok daha güzel bir şehirde yaşama inancıyla Ekrem Eşkinat'ın bir dönem daha devam edip belediye başkanı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.