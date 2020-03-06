Süleymanpaşa Trakya Karate Ligine ev sahipliği yaptı

Müsabakalarda Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü 54 sporcu ile temsil edildi. Organizasyonu başarıyla tamamlayan Süleymanpaşa Belediyesi sporcuları, 7 farklı kategoride madalyaya hak kazandı.

İki gün süren Trakya Karate Ligi müsabakaları çok sayıda seyirci tarafından ilgiyle takip edilirken, turnuva büyük heyecana sahne oldu. Öte yandan, Süleymanpaşa Belediye sporcuları müsabakalara damga vurdu. Sporcular 7 farklı kategoride dereceye girmeyi başardı. Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Emirhan Korkmaz U 21 Bay Kumite 75 kiloda altın madalya elde ederken, U 21 Bayan 68 kg Kumite'de Tuğçe Dadaşoğlu ikinci, Zeynep Kaçar ise +68 kiloda üçüncü olarak madalyaya hak kazandılar.

Diğer madalya kazanan sporcular ise şöyle:

“Oğuzhan Dil 2007 doğumlu bay kumite 55 kg 3., Saıda Kheyirova 2010 doğumlu bayan kumite +40 kg 3., Gökdeniz Anıl 2010 doğumlu bay kumite +45 kg 3., kata dalında ise 2011 doğumlu bay Ömer Alp Uçar 3.”