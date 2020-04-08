Süleymanpaşa yeni meydanı ile yepyeni bir görünüme kavuşacak

Süleymanpaşa'dan geçip giden vatandaşların esnafla buluşması, bölgenin olumsuz görüntüsünün silinmesi ve tarihi değerlerin geri kazandırılması için yapılan çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Tarihi valilik binası önünden sahile doğru inen merdivenlerin Yazar Mehmet Serez Caddesi'ne bağlandığı ve bu cadde üzerinde, 1856 yılında yapılmış Rüstem Efendi Çeşmesi'nin de içinde bulunduğu park ve meydanımızı, yoldan geçenlerin, bir çay keyfi yapmadan geçemeyecekleri şekilde sil baştan yenileyeceğiz.” dedi.

“Tüm gayretimiz Süleymanpaşa'nın gerçek değerini ortaya çıkarmak için”

Süleymanpaşa'nın hak ettiği değere kavuşması için kısa zamanda büyük değişimler gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade eden Başkan Yüksel, "Süleymanpaşa sahili ve doğal güzelliği ile öne çıkan güzel bir kent. Ancak gerekli yatırımlar zamanında yapılmadığı için değeri anlaşılamamış bir kent. Biz şehrimizi kısa bir zaman içinde turizm merkezi haline gelmesi için önemli çalışmaları hayata geçirme gayretindeyiz. Bu sebeple projesi tamamlanan her çalışmayı tek tek sırası geldiğinde hizmete sunmuş olacağız. Tüm gayretimiz Süleymanpaşa'nın gerçek değerini ortaya çıkarmak için” diye konuştu.

Çalışma 2200 metrekarelik alanı kapsayacak

Yapılacak çalışmak kapsamında projenin detaylarını da paylaşan Başkan Yüksel; “Yeni meydanımız park, dinlenme alanları, Paşa Kafe, yürüyüş alanları, tarihi Rüstem Efendi Çeşmesi'nin de içinde bulunup saat kulesi ile birlikte ön plana çıkarılacağı toplam 2200 metrekarelik bir alanı kapsayacak. Projelerimiz hazır. Allah'ın izni ile en kısa zamanda ihalesine çıkıp şehrimizi güzelleştirecek bu çalışmayı hayata geçireceğiz. Şehrimize ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.