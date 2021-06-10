Süleymanpaşa'da 1 milyon metrekare yol hamlesi

Başkan Yüksel, “Bu yaz sonuna kadar asfalt ihtiyacı olan tüm yollarımızı asfaltlamayı ve 2021 yılında toplam 1 milyon metrekare yol yapmayı hedefliyoruz” dedi.

100. Yıl Mahallesi Şaraphane Caddesi'nin asfaltla kaplanmasının ardından, Hürriyet Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Karadeniz Mahallesi gibi birçok noktada asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; Atatürk Mahallesi'nde bulunan Karlık Caddesi ve Şehit Ahmet Soylu Sokak üzerinde asfaltlama çalışması başlattı. Bölgede yürütülen çalışmalar devam ederken, Hürriyet Mahallesi Yapıncak Sokak'ta ise zemin kaldırma ve asfaltlama hazırlığı gerçekleşti.

Ayrıca Cumhuriyet Mahallesi Karbuz Sokak'ta da asfaltlama çalışmaları devam ediyor. İşlemlerin kısa sürede tamamlanarak yolun mahalle sakinlerinin kullanımına sunulması hedefleniyor.

Öte yandan Karadeniz Mahallesi TOKİ Konutları ve civarında temizlik, ilaçlama, çevre düzenlemesi, yol ve yaya kaldırımı yenileme çalışmaları son aşamaya geldi. Çalışmalar tamamlandığında bölge yepyeni bir görünüme kavuşmuş olacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: “Şehrimizin birçok noktasında başlattığımız çalışmaları kapsamlı şekilde sürdürüyoruz. Bu yaz sonuna kadar asfalt ihtiyacı olan tüm yollarımızı asfaltlamayı ve 2021 yılında toplam 1 milyon metrekare yol yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.