Süleymanpaşa'da Boccia takımı kuruluyor

Boccia sporunun tanıtılması amacıyla, Namık Kemal Üniversitesi Spor Salonunda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO)son sınıf öğrencileri ve Süleymanpaşa'da yaşayan engelli vatandaşların katılımıyla bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada, Çorlu Belediye Spor Kulübü Boccia Takımı antrenör ve sporcuları, bu özel sporla ilgili bilgilendirmede bulunarak tanıtım yaptı.

BESYO öğrencileri ve engelli sporcu adayları, birlikte antrenman yaparak Boccia'yı yakından tanıma şansı buldular. Çalışmada, Türkiye'de 40'tan fazla ilde yapılmaya başlanan ve günden güne gelişen Boccia sporunun, bu yıl mezun olacak öğrenciler için antrenörlük ve hakemlik gibi yeni kariyer fırsatları sunabileceği ifade edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Öztekin ve Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör de çalışmaya iştirak ederken, iki başkan, engelli sporcular ve öğrencilerle birlikte Boccia sporunu denedi.

Boccia nedir?

Boccia, tekerlekli sandalye kullanan engellilerin yapabildiği bir spordur. Boccia'da amaç, farklı ağırlıktaki toplarla, oyunun başlangıcında sahanın herhangi bir bölgesine atılan “Jak” isimli beyaz topun en yakınına atış yapabilmektir. Altı kırmızı ve altı mavi topla oynanan oyun, iki bireysel sporcu ya da iki takımla oynanabilir. Kırmızı toplara sahip takım oyuna başlar ve jak isimli beyaz topu saha çizgilerinin içinde kalacak şekilde dilediği bir noktaya atar. Jak'ı atan oyuncu kırmızı topla ilk atışını yapar ve sıra rakibe geçer. Rakip oyuncu ya da takım Jak'a kırmızı toptan daha yakın bir atış yapana ya da altı topun tamamını kullanana kadar atış yapar. Jak'a kırmızıdan yakın atış gerçekleşirse sıra tekrar değişir. Her iki takım da atışlarını tamamladığında Jak'a en yakın atışı yapan takım 1 puan kazanır. Ayrıca Jak'a rakip takımın toplarından daha yakın olan her top için de artı 1 puan elde eder. Bu şekilde bir set sona erer. Bir Boccia maçı 4 set üzerinden oynanır ve toplamda daha çok puan toplayan takım galip gelir.

Boccia sporu, tekerlekli sandalye kullanan herkesin yapabileceği bir aktivite olmasının yanı sıra ülkemizde yeni gelişen bir spor olarak engelli bireylere aktif sporcu olma imkanı da sunmaktadır. Motor becerilerin gelişmesine katkıda bulunan spor, her seviyedeki kas ve eklem sorunu olan sporcuların dahil olabileceği bir aktivite olarak dikkat çekiyor.