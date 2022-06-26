Süleymanpaşa'da bu yaz sivrisineklere geçit yok

Sivrisinek ve diğer zararlıların üreme riskine karşı tüm imkânları ile mücadele eden kurum, dereler, su birikintileri ve çöp konteynerleri gibi alanlarda zararlılara karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları ile yaz aylarında rahatsızlık veren sivrisineklerin üremesinin önüne geçiliyor. Özellikle debisini kaybeden dereler, kullanılmayan havuzlar gibi durgun sularda üreme alanı bulan sivrisineklerle mücadele eden ekipler, hem karada hem su üzerinde hareket kabiliyetine sahip amfibi araçlarla ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca çöp konteynerleri çevresi ve açıkta bırakılan çöpler gibi kirlilik arz eden alanlarda üreyen karasineklerle de mücadele eden Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, düzenli olarak çöp konteynerlerinde de ilaçlama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların periyodik olarak mart ayından bu yana aralıksız sürdüğü, yaz sonuna kadar da devam edeceği belirtildi. Açıklamada, çalışmaların daha verimli olabilmesi ve yaz boyunca sinek sorunu yaşanmaması için çöp konteynerleri çevresine açıkta çöp bırakılmaması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca kullanılmayan havuz ya da benzeri durgun su kaynaklarının düzenli olarak ilaçlatılması ya da üzerinin kapatılması uyarısı yapılırken, sulama yapılacaksa su birikintileri ve gölcükler oluşturulmamasına özen gösterilmesi, ağzı açık su bidonları ya da variller gibi su kaynaklarının kapatılmasının önemine dikkat çekildi.