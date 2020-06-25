Süleymanpaşa'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Hem merkez hem kırsal mahallelerde devam eden çalışmalarda Ertuğrul, Hürriyet ve 100. Yıl Mahallesi ile İnecik Mahallesi'nde cadde, kaldırım, sokak yıkama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi.

Salgın tehdidinin ortadan kaldırılması için tüm imkânları ile mücadelesini sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, belirli periyotlarla bütün mahallelerde arındırma çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yazar Mehmet Serez Caddesi başta olmak üzere Ertuğrul Mahallesi ile 100. Yıl ve Hürriyet Mahallesi'nde cadde, sokak ve kaldırımlarda yıkama ve dezenfeksiyon faaliyetleri yapıldı. Aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketine maruz kalan ve sokakları mille kaplanan İnecik Mahallesi'nde temizlik ve arındırma çalışmaları da ivedilikle gerçekleştirilerek, İnecikli vatandaşların mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmiş oldu.

“Salgını def edene kadar durmayacağız”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Salgın belasını başımızdan def edene kadar belediye olarak tüm imkânlarımızla mücadelemize devam edeceğiz. Bu virüs, aşı ya da kesin tedavi bulunana kadar hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek. Bu nedenle kişisel tedbirler ve sosyal mesafeye riayet etmek her zamankinden daha önemli. Bu anlayışla bütün Süleymanpaşa'da maske dağıtımlarımız devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarımıza hiç ara vermedik. İlk günden bu yana hem bizim ve diğer resmi kurumlarımızın, hem de vatandaşlarımızın aldığı tedbirler sayesinde Süleymanpaşa dünya ve ülke geneline göre salgınla mücadelede başarılı oldu. Bu başarının hastalık tamamen yok edilene kadar sürdürülebilmesi için aynı kararlılıkla mücadelemizi yine hep birlikte devam ettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.