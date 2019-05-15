Süleymanpaşa'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

Hasan Ali Yücel Parkı'ndaki Gençlik Haftası'nın açılış programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürü Selman Modalı ve çok sayıda çeşitli yaşlarda sporcu katıldı. Programda sporcuların gerçekleştirdiği gösterileri vatandaşlar ilgiyle izledi. Programda Tekirdağ Gençlik Merkezi'nin faaliyetleri ve kampların tanıtımı da yapıldı. Program halk oyunları ekibinin gösterileri ile son buldu.