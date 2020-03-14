Süleymanpaşa'da koronavirüs'e karşı sıkı denetimler

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel korona virüsü (COVID-19)'ne karşı işi sıkı tutmaya ve tedbirleri arttırmaya devam ediyor.

Başkan Yüksel, Tüm belediye binalarının dezenfekte edilmesi, bilgilendirme broşürlerinin kamu kurumları başta olmak üzere halkın yoğun kullandığı yerlerde asılıp dağıtılması ve okul bahçeleri ile meydanlarda yıkama çalışması yapmasının ardından Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile olağanüstü toplantı düzenledi.

Tedbirler masaya yatırıldı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Cengiz Becerir, Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin katıldığı toplantıda Korona Virüsüne karşı alınan ve alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

Acil durum eylem planının detayları görüşüldü

Kurumsal bazda yürütülmesi gereken çalışmalar hakkında Tekirdağ Sağlık İl Müdürü Op. Dr. Cengiz Becerir ve Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin'den bilgi alan Başkan Yüksel, virüsten korunmaya yönelik hayata geçirilecek acil durum eylem planının detayları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Virüsle mücadele için belediyenin tüm imkanlarını seferber etmeye hazır

Benzer virüslerin tarihçesi, etkileri ve dünyadaki bugünkü durumu ile korona virüsünün etkileri ile sürecinin de görüşüldüğü toplantıda Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel belediye olarak mücadele için tüm imkanların seferber edileceğini ifade etti.

Bilgi kirliliğine karşı uyardı

Özellikle sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğinin tehlikelisine de dikkat çeken Yüksel, vatandaşları Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurumların yapacağı açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.