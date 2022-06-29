Süleymanpaşa'da kurban satış noktası tamamlandı

Hazırlık çalışmaları çerçevesinde Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kurban satış alanında çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Çevre düzenlemesinin ardından Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Karadeniz Mahallesi Hayrabolu yolu üzerinde eski cephanelik mevkiinde bulunan kurban satış noktasında satış alanlarının çizgilerinin çizilmesi ve numaralandırma çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların ardından, kurban satış noktası vatandaşların alışverişlerini sorunsuz yapması için hazır hale getirildi.

Yer dağıtımları 30 Haziran perşembe günü yapılacak

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satış yeri tahsisi için başvurular başlamıştır. Başvuru yapacakların Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir,” ifadelerine yer verildi.

Başvuru için gereken evraklar

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre başvuru esnasında istenilen belgeler ise şu şekilde:

“İşletme belgesi, hayvan pasaportları, sevk belgesi, 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet resim, yarım kapak pembe dosya.”