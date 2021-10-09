Süleymanpaşa'da menfez çalışmaları

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Hürriyet Mahallesi'ni ikiye bölen dere üzerine Kar Sokak'ta inşa ettiği menfezi tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.

Şehrin üç noktasında sürdürülen menfez çalışmaları son aşamaya gelirken, Hürriyet Mahallesi Kar Sokak'tan geçen dere üzerine inşa edilen menfez, asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çizgilerinin de çekilmesi ile hizmete hazır hale getirildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, menfez çalışmalarına özel önem verdiklerini ifade ederek, “Süleymanpaşa'mızda sokaklarımızın içinden geçen dere yolları üzerine inşa ettiğimiz menfezlerle, mahallelerimizi birbirine bağlıyoruz. Eş zamanlı olarak şehrimizin 3 noktasında yürüttüğümüz menfez çalışmalarımızdan birini daha tamamladık. Hürriyet mahallesi Kar Sokak'ta inşa ettiğimiz menfezi, bölgede yaptığımız asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olmanın ve yıllardır süren bir sorunu daha ortadan kaldırmanın mutluluğunu siz değerli hemşehrimizle paylaşıyorum” dedi.