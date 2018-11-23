Süleymanpaşa'da "Okul Güvenliği ve Eğitim" toplantısı

Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Okul Güvenliği ve Eğitim" toplantısı düzenlendi. Toplantıda öğrenci eğitim ve güvenliği için gerekli tedbir ve denetimlerin sıklıkla devam ettirileceği vurgulandı.

Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Kalkan Başkanlığında yapılan toplantıya Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Akın, İlçe Jandarma Komutan Vekili Veli Şahin, okul/kurum müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Okul saatlerinde internet ve kafelerde denetim

Toplantıda konuşan Kaymakam Arslan Yurt, ilçedeki okullarda 24 polis ve 60 özel güvenlikçinin görevlendirildiğini söyleyerek, "Polis görevlendirilmeyen okullara da İlçe Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin ziyaretlerde bulunuyor. Okul saatlerinde öğrencilerin park ve internet kafelerde vakit geçirmelerini engellemek için denetimler yapılıyor. Servis şoförlerinin ve kantin çalışanlarının sorguları yapılırken, okullara yapılan ziyaretlerde önemli bir sorunla karşılaşılmadığını görüyoruz" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ise öğrencilerin güven içinde eğitim almaları konusunda sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için takip ve denetim faaliyetlerinin sıkı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

33 bin 699 öğrenci güven içinde eğitim görüyor

Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla da 2018-2019 eğitim öğretim döneminde alınan tedbirlerin etkisini gösterdiğinden, 33 bin 699 öğrencinin okullarda güven içinde eğitimlerine devam ettiğini dile getirdi.

Toplantı okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının sorularıyla devam ederken, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Memur-Sen Tekirdağ Başkanı Ferruh Topuz katılımcılara karanfil hediye etti.