Süleymanpaşa'da sokak hayvanları için mama ve su desteği

Başkan Yüksel, “Her gün yaptığımız mama ve su desteğini arttırarak sokak hayvanlarımıza sahip çıktık. Bizim için her can değerlidir” dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Korona Virüsüne (COVİD - 19) karşı aralıksız olarak çalışmalarına devam ederken sokak hayvanlarını da unutmayarak mama ve su desteğini arttırdı. Sokak hayvanlarını besleyen birçok işletmenin virüs tedbirleri sebebiyle kapatılması üzerine harekete geçen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, sokaktaki canlar için ek mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Mamatikler dezenfekte edilip dolduruldu

Kedi evleri, mama dağıtım noktaları ve beslenme odaklarına ek mama takviyesi yapan belediye ekipleri ayrıca şehrin 4 ayrı noktasında bulunan mamatiklerin de temizliğini gerçekleştirip dezenfekte edilirken mama ve su haznelerini doldurdu.

“Bizim için her can değerlidir”

Yapılan çalışmaları “Her can bizim için değerlidir” diyerek özetleyen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Belediyemizin tüm ekipleri virüsle mücadele için aralıksız çalışıyor. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Devletimizin aldığı bazı tedbirleri kapsamında da insanların sosyalleştiği, kafe, kahvaltı salonları, restoranlar gibi yerler geçici süreliğine kapatıldı. Kapanan bazı yerler sokak hayvanlarını artan yemekleri ile besliyorlardı. Maalesef o canlar yemeksiz kalacaktı. Harekete geçip her gün yaptığımız mama ve su desteğini arttırarak sokak hayvanlarımıza sahip çıktık. Bizim için her can değerlidir” ifadelerini kullandı.