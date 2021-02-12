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Süleymanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde evinde uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde evinde uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Süleymanpaşa İlçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde A.Ş. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan ev aramasında, 1 adet şeffaf poşet içinde daralı 42 gram toz esrar maddesi, 118 fişek halinde toz esrar maddesi, 19 adet 300 sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait 10 adet 9mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.


Konu ile ilgili A.Ş., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

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