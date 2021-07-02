Süleymanpaşa'da vektör ve uçkun mücadelesi titizlikle sürdürülüyor

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sağlık İşleri Şefliği ekipleri tarafından ilçe genelinde durgun su birikintileri, çöp konteynerleri, otluk alanlar ve sinekler ile diğer zararlıların üreyebileceği alanlar düzenli olarak ilaçlanıyor. Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Şefliğinden yapılan açıklamada, 4 aydır vektör, uçkun ve larva mücadelesinin aralıksız sürdüğü belirtilerek, zararlılarla mücadelenin yaz sonuna kadar devam edeceği kaydedildi. Sineklerin özellikle durgun sular gibi alanlarda hızla üreyebildikleri hatırlatılan açıklamada, vatandaşlara da evlerin ya da sitelerin bahçelerinde, sokaklarda ve devam eden inşaatlarda ağzı açık şekilde su varilleri ve benzeri durgun su kaynaklarına izin vermemeleri, sineklerin üremelerine imkân sağlayacak ortamların oluşmasına mani olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.