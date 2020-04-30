Süleymanpaşa'da yaza hazırlık

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından merkez mahallelerde ot biçme, ilaçlama ve budama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Sivrisinekle mücadele kapsamında derelerde ve üremeye uygun alanlarda larva ve kışlak ilaçlamaları ile çam kese böceği gibi alerjik reaksiyonlara sebep olan zararlılara karşı mücadele dört koldan yürütülürken, kene gibi bahar aylarında üremesi hızlanan zararlılarla ilgili de ağaçlık bölgelerde, cadde kenarlarında ve sokak aralarındaki otluk alanlarda ot biçme ve ilaçlama faaliyetleri titizlikle yerine getiriliyor.

Ayrıca cadde ve sokak kenarlarında bulunan ve kontrolsüz uzayan dalları trafiği olumsuz etkileyen ağaçlar da uzman ekipler tarafından budanarak hem ağaçların daha sağlıklı büyümeleri sağlanıyor hem de dalların verdiği rahatsızlıklar ortadan kaldırılıyor.

“Süleymanpaşa'mız yaza hazır”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaklaşan yaz mevsimi öncesi her türlü haşereye karşı mücadeleye devam ettiklerini ifade ederek, “Bahar mevsimi, tüm tabiatın olduğu gibi, sivrisinek, kene gibi zararlılar için de çoğalma dönemi. Şehrimizde özellikle yaz aylarında artan nüfusumuzun haşerelerden olumsuz etkilenmemeleri için tüm ekiplerimizle ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Yaklaşık bir buçuk ay önce bu zararlılara karşı başlattığımız mücadelemiz hız kesmeden sürüyor. Vatandaşlarımız bu yaz haşereler anlamında rahat bir yaz geçirebilsinler diye tüm imkânlarımızla ilaçlama, ot biçme ve ağaç budama işlemlerimizi özenle sürdürüyoruz. Süleymanpaşa'mız yaza hazır. Tüm vatandaşlarımız bu konuda rahat olsun, çalışmalarımız çapı her geçen gün genişleyerek devam edecek” diye konuştu.