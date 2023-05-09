Süleymanpaşa'da yeni park alanı inşa ediliyor

Yıl Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yapımı devam eden çocuk parkı ve yaşam alanı projesinde incelemede bulundu. Yüksel; modern, konforlu ve güvenli bir oyun ve yaşam alanı inşa edecekleri park projesinin hazırlık çalışmalarını denetledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, park projesi ile mahalleye yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını belirterek, "100. Yıl Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde mahallemize kazandıracağımız park alanında, devam eden hazırlık çalışmalarımızı inceledik. Kısa sürede yapımını tamamlayacağımız park projemiz ile şehrimize modern ve konforlu bir yaşam alanı, çocuklarımız içinse güvenli bir oyun alanı inşa etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Hem çocuklar hem yetişkinler istifade edecek

Başkan Yüksel'in denetiminde çalışmaları süren park projesinin mahalle sakinlerine daha yeşil ve güvenli bir ortam sunacağı belirtildi. Proje kapsamında yapılacak olan modern tasarımlı oyun alanları ile çocuklar için, konforlu yaşam alanları ile yetişkinler için keyifli zaman geçirilebilecek bir tesis hayata geçirilmiş olacak.

“Şimdiden hayırlı olsun”

Projenin tamamlanmasıyla birlikte mahalleye değer katacağına inandıklarını ifade eden Başkan Yüksel, “Mahalle sakinlerimizin rahatça vakit geçirebileceği, çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği bir park alanı inşa edeceğiz. Bu projemiz ile mahallemize modern ve güzel bir görünüm kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.