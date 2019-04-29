Süleymanpaşalı minik yüzücülerden 14 madalya

Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Kırklareli'nde gerçekleştirilen Minikler Bahar Şenlikleri'nde Yüzme Yarışlarında 14 madalya kazanırken takım olarak da erkeklerde 3. oldu.

Trakya ve İstanbul'dan toplam 22 kulüp ve 278 sporcunun katıldığı Trakya Minikler Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü hem bireysel hem de takım alanında kürsüye çıkmak için rakipleri ile dişe diş mücadele verdi.

Madalya kazanan isimler

Yüzme antrenörü Gökçe Kıran yönetiminde gün boyu süren yarışlarda erkeklerde 3.'lük kupasını da kazanan Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nde şu isimler madalya aldı:

"4X50mKarışık Bayrak Yarışı ikinciliği: (Kerem Dalkıran, Batu Köklü, Poyraz Kazanç, Batın İbolar), 4X100m Serbest Bayrak Yarışı ikinciliği: (Kerem Dalkıran, Batu Köklü, Poyraz Kazanç, Batın İbolar), 4X50m Serbest Bayrak Yarışı üçüncülüğü: (Kerem Dalkıran, Batu Köklü, Poyraz Kazanç, Batın İbolar), Poyraz Kazanç: 50m Kelebek ikincilik - 50m Kurbağa ikincilik - 100m Kurbağa üçüncülük - 50m Serbest üçüncülük

Ulus Memiş: 100m Serbest üçüncülük - 50m Serbest dördüncülük - 100m Kurbağa beşincilik, Kerem Dalkıran: 200m Serbest beşincilik - 50m Kurbağa beşincilik - 50m Serbest altıncılık – Elif Özbaş: 100m Kurbağa sekizincilik."